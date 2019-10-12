Томос не даёт покоя Гундяевским посіпакам

В Греции российские религиозные пропагандисты попытались дискредитировать Томос об автокефалии ПЦУ.

Похоже Томос об автокефалии ПЦУ ещё долго не отпустит взбудораженный разум сожителей в Даниловом монастыре. А потому они и не оставляют попыток дискредитировать украинскую церковь на международной религиозной арене.

Так, в то время как в Афинах проходил Архиерейский собор Греческой церкви, представители Русской православной Церкви в Украине (в прошлом УПЦ МП), занимались откровенно пропагандистским занятием, а именно раздавали на улицах Афин, а так же греческим епископам книги о том, как “боевики” ПЦУ в Украине проводит силовые захваты церквей.

Книга под названием “Обратная сторона Томоса” была издана на средства пророссийской структуры “Союз православных журналистов”, занимающейся пророссийской (проГундяевской) пропагандой в Украине. А к Архиерейскому собору в Афинах даже была переведена на греческий язык.

Что особо примечательно, в этой книге излагаются не только “факты” захвата церквей “боевиками” ПЦУ, но и говорится о том, что именно Томос стал причиной “гражданской войны”.

Что же, Томос Москву не “отпускает”, что лишний раз подтверждает – удар он нанёс про Московской монополии крайне болезненный и существенный. И попытки дискредитации украинской автокефалии не оставляются, вплоть до того, что Гундяевские посіпаки готовы доносить свою лож на любом языке и в любой точке мира. А вот в отношении тех, кто им в этом способствует, в том числе и на территории Украины, следовало бы проявить больше внимания от соответствующих органов.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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