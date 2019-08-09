Тонкое восточное дело: что происходит в Кыргызстане

(События от 8.08.2019)

В Кыргызстане спецназовцы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Прямой" разбирался в тонкостях киргизской политики.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул пост после первого срока. Однако уже в 2019 году президента начинают обвинять в коррупционных махинациях вокруг строительства столичной ТЭЦ и давления на власть с целью освобождения кыргызского криминального авторитета и чеченского "вора в законе" Азиза Батукаева. Впоследствии журналисты-расследователи нашли незадекларированные Атамбаевым земельные участки.

В июне парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса бывшего президента, что позволило привлечь его к уголовной ответственности.

В ответ Атамбаев заявил, что все это политическое преследование, а все обвинения -"бред и спектакль". В июле Атамбаев летал в Москву, при чем для перелета не использовал международный аэропорт "Манас", а российскую военную авиабазу в кыргызском городе Кант. Атамбаев пояснил, что летит не из аэропорта Манас, так как считает, что его там задержат.

Атамбаева трижды вызывают на допрос в Следственную службу МВД, но он не появляется. Адвокат экспрезидента Сергей Слесарев предложил следователям ответить на вопрос письменно, но такую инициативу следователи не поддержали.

В среду, 7 августа, спецподразделение Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана "Альфа" начал специальную операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Около 400 сторонников президента забаррикадировались в резиденции бывшего главы государства. Начались столкновения между силовиками и сторонниками Атамбаева.

"У меня есть наградное оружие, специально говорю об этом. Я боюсь за обычных ребят, которые придут меня забирать, выполняя неправильный приказ начальства", - заявил Атамбаев и вспомнил киргизское пословица: "Лучше умереть отстреливаясь, чем лежа".

Во время столкновений спецназовцы применили дубинки и резиновые пули. В ответ сторонники Атамбаева начали сначала бросаться камнями, а затем использовали огнестрельное оружие. Впоследствии они начали жечь шины, чем спровоцировали пожар. После того, как сторонники Атамбаева взяли в плен нескольких спецназовцев, подразделения МВД направили в резиденции в Кой-Таш бронетехнику.

Во время спецоперации пострадали около 50 человек. Из них минимум 15 - спецназовцы, один из них погиб от огнестрельного ранения.

Около часа ночи силовики начали вторую попытку штруму с применением бронетехники, однако задержать Атамбаева, который отвергал все обвинения в свой адрес, не удалось.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков созывает экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Прежде всего речь пойдет о судьбе захваченных в заложники шестерых спецназовцев. В свою очередь Атамбаев сообщил о намерении вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Отметим, что Кыргызстан уже давно является сферой интереса ведущих стран мира. Это центр Центральной Азии — Кыргызстан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Отметим, что основная американская военная база для операции в Афганистане "Манас" располагалась именно в Кыргызстане.

За геостратегический влияние на Кыргызстан борятся Россия, Китай, США и даже Турция (в пределах собственного геополитического проекта "туранский мир"). Кроме того стоит в самом Кыргызстане есть ряд так называемых "спящих", то есть неактивных, звеньев исламистских экстремистов, связанных с "Исламским государством". Также Кыргызстан является одним из каналов транзита героина и других опиумомистических наркотиков. Таким образом, маленькая аграрная страна в Центральной Азии с тотальной коррупцией, отсутствием модернизации и повальной бедностью может стать важной фигурой в геополитической шахматной доске мировых держав.

Специально для Прямого подготовил Игорь Кромф.

Источник: prm.ua

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