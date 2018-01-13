Топ 10 группы ИС: фейки российской пропаганды этой недели

1. В докладе ООН сфабрикованы нарушения прав человека в Крыму

Украинцы, живущие в Крыму, обвиняют ООН в фальсификации доклада о нарушении прав человека на полуострове. Эта претензия была ответом на принятую 19 ноября резолюцию ООН, осуждающую нарушения прав человека в Крыму. Резолюция основана на мифах, поскольку в Крыму не зафиксированы нарушения прав человека. По словам председателя "Украинской общины в Крыму" Анастасии Гридчиной (явной украиноненавистницы - ИС), «ООН никогда не посещала Крым, не разговаривала с украинцами или крымскими татарами о жизни и придумывает мифы и рассказы о несуществующих преследованиях», сообщил в своей статье испанский филиал «Спутника».

Прежде всего, украинская община в Крыму является контролируемой Кремлем организацией во главе с членами правящей партии России «Единая Россия». Организация была создана в 2016 году, через два года после аннексии Крыма Россией, и ее цель продемонстрировать "позитивную жизнь украинцев" на оккупированном полуострове.

Обвинение Гридчиной в том, что миссия ООН по соблюдению прав человека не посетила Крым, является не обоснованным. Резолюция ООН осуждает Россию за то, что она не предоставила доступ к Крыму для представителей миссии, несмотря на мандат, предоставляющий им право доступа.

Утверждения, что Верховный комиссар ООН по правам человека не разговаривал с крымскими татарами и жертвами нарушений прав человека, не соответствуют действительности. По словам главы Миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, данные были собраны в ходе личных бесед и мониторинга судебных процессов в Крыму. Представляя отчет миссии в Киеве 12 декабря, Фрейзер изложила конкретные примеры нарушений прав человека в отношении крымских татар, неизбирательные аресты, задержания, пытки, жестокое обращение и ограничения свободы собраний. Только в ноябре прошлого года ООН зафиксировала 49 арестов крымских татар за проведение индивидуальных мирных протестов, 10 незаконных обысков и 18 рейдов домов крымских татар.

2. Европейская комиссия обвиняет Украину в массовых поставках героина в ЕС

Еврокомиссия опубликовала документ, в котором обвиняет Украину в незаконных поставках в ЕС огнестрельного оружия и наркотиков, сообщает телеканал «Звезда».

Этот документ является докладом Европейской комиссии в Европейский парламент и Совет ЕС по либерализации визового режима ЕС в отношении стран Восточного партнерства. Доклад касается Молдовы, Грузии и Украины, все из которых имеют безвизовый режим с Европейским союзом. Что касается Украины, в докладе говорится, что Украина является «страной транзита для различных незаконных товаров, вывозимых в ЕС». Нигде в докладе Украина не обвиняется в насыщении стран ЕС героином, и в докладе также не сказано ни слова, что нелегальный траффик увеличился с того момента, как Украина получила безвизовый режим с ЕС.

3. Граждан Украины массово депортируют из ЕС

Украинцев массово депортируют из стран ЕС, и эти цифры увеличились в разы с момента введения безвизового режима, сообщает агентство «РИА новости».

Цифры, представленные в статье, не содержат каких-либо доказательств в отношении массовой депортации. Показатели относятся к периоду с апреля по июнь в 2017 году, до вступления в силу безвизового режима для граждан Украины. Это также относится к данным агентства ЕС Frontex. Согласно последним имеющимся данным за период с июня по октябрь 2017 года, не было никаких существенных изменений в количестве незаконных пересечений границы между Украиной и ЕС.

4. В Лапландии немецкого пилота убило дверью киевского самолета, перевозившего россиян

Под таким заголовком 05.01.2017 вышла статья издания «Вести ru».

Частный пассажирский самолет Gulfstream G150, от удара двери которого умер пилот, был произведен в США и принадлежит австрийской компании Skyline Aviation. Этот инцидент произошел финском аэропорту Киттиля (Лапландия) вечером 4 января, сообщают местные СМИ. Данный самолет перевозил россиян. Он прилетел из Москвы и должен был затем вылететь в Екатеринбург.

Поэтому, комментарии в отношении Украины, как говорится, излишни.

5. В США задумались о третьем Майдане в Украине

Украину в ближайшее время может ожидать попытка смены власти в стране, которая найдет поддержку в украинском обществе, а также за рубежом. Об этом в своей статье для сайта Atlantic Council написала старший научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Диана Фрэнсис, сообщает российское издание «Лента ру».

Данная статья опубликована в разделе «Блоги» сайта Atlantic Council, является изложением собственных мыслей автора, и никак не отображает официальную позицию властей США. Сам перевод статьи авторами издания «Лента ру» представлен явно с пророссийским окрасом и искажает реальное повествование статьи.

6. Беспилотники, атаковавшие российскую базу в Сирии, были вооружены украинской взрывчаткой

На беспилотниках, атаковавших российские военные объекты в Сирии, была взрывчатка, которую могли изготовить в Украине, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Генеральный штаб ВС РФ. Также в Госдуме раскрыли "план атаки" Украины на Крым.

Очередная попытка россиян списать свои неудачи на «коварные действия» своего «заклятого врага» - Украину. Как обычно, кроме громкого заявления и фантазий российских пропагандистов, других фактов не было предоставлено.

7. Порошенко даже обмЕн превратил в обмАн.

Украина освободила не всех пленных, которых обещала вернуть Донбассу. Донецк с Луганском свои условия выполнили. А Киев и тут пошел на обман. Он привез на место обмена не 306, а лишь 237 человек, пишет «Комсомольская правда».

В ходе обмена на подконтрольную украинской власти территорию вернулись 73 украинских заложника, Украина передала боевикам 233 задержанных, сообщила заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская. Заявление Стрижевской опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказав, что у нее проукраинская позиция, но ее семья находится в Донецке, поэтому она остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО и ОРЛО уже во время непосредственного обмена", – заявила она. Остальные 47 человек, заявленные в списках на обмен, отказались ранее от возвращения в ДНР и ЛНР.

8. В Киеве 43 ребёнка подхватили корь после визита в цирк

Пятьдесят четыре человека, в том числе 43 ребёнка, заболели корью в Киеве после визита в столичный цирк "Кобзов", сообщает издание «Life.ru»

Киевская городская администрация закрыла цирк «Кобзов» на месяц, после того как 20 посетителей заболели корью. Первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник сообщил, что по состоянию на 10.01.2018 года зарегистрирован 61 случай заболевания корью, 49 из них дети.

9. 25 фактов о «Киевской Руси», которые должны знать все русские

Очередной классический пример российского мракобесия, опубликованного на сайте Market Signal.

Нет смысла комментировать это, поэтому просто наслаждайтесь чтением, пройдя по ссылке.

10. Последние дни украинской мовы

К середине 21 века от украинского языка ничего не останется. Уже сейчас «мова» не может конкурировать ни с русским языком, ни с английским, ни с польским. Ныне мы видим последнюю националистическую вспышку хуторянской украинской культуры - после которой неумолимо последует спад, забвение и гибель. Уже к 2040-2050 годам украинская «мова» останется разве что в глухих сёлах Центральной Украины и галичанских хуторах, сообщает российский сайт «АнтифашистLink to a Trash Site!».

Очередной информационный вброс российской пропаганды в ватные умы общества, не подтвержденный никакими доказательствами. Хотя, исходя из названия сайта, доказательства читателям данного «издания» и не нужны.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»