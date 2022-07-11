Топ-3 лучших трофейных РЗСО, отнятых у оккупантов, по мнению Минобороны Украины.

Збройні сили Україні не тільки нещадно б’ють ворога, женучи загарбників з нашої землі, а ще й захоплюють неабиякі трофеї на полі бою.

Про це розповідає Міністерство оборони України.

БМ-27 «Ураган». В умілих руках українських воїнів трофейна 220-мм РЗСВ нищитиме рашистів на відстані 30–35 км. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57, можлива стрільба із закритої позиції та з кабіни.

РСЗВ «Торнадо-Г». Бойові можливості цієї системи розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. Тепер «Торнадо-Г» ефективно «працюватиме» по колишніх господарях за рахунок далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.

ТОС-1А «Солнцепек» — легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. Попри низку технічних переваг, система так і не знайшла вмілого російського екіпажу для застосування, тому декілька таких одиниць «люб’язно передали» до ЗСУ.

Источник: https://t.me/truexanewsua/53548

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