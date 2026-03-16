Топ-5 фейків минулого тижня

Минулого тижня російська пропаганда поширювала фейки про «скіфське золото», запускала підроблені відео від імені міжнародних медіа та намагалася дискредитувати українців за кордоном. Частину вигадок поширювали через фальшиві ролики з логотипами відомих ЗМІ та заяви російських чиновників.

1. «Україна та Нідерланди вкрали у росії колекцію “скіфського золота”»

Насправді 565 артефактів експонувалися у 2014 році на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» в Амстердамі. Після окупації Криму передачу призупинили до рішення суду.

У 2023 році Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення повернути колекцію України.

2. «Жителям ЄС радять менше приймати душ через конфлікт з Іраном»

Речниця мзс рф марія захарова заявила, що через конфлікт навколо Ірану європейцям нібито радять рідше приймати душ.

Насправді вона маніпулює рекомендаціями нідерландської організації Energiebank. Ці поради з’явилися ще у 2021 році в межах програми боротьби з «енергетичною бідністю» і не пов’язані з сучасною політикою.

3. «У Дубаї затримали 19 українців за мародерство після обстрілів», - Euronews

Насправді Euronews не публікував такого сюжету. Оригінальний репортаж лише розповідає про ситуацію в місті після атак і не згадує жодних українців, а поширили підробку.

4. «Після атак на Ізраїль знайшли зброю, передану Україні», – USA Today

Насправді USA Today такого матеріалу не публікувало — ні на сайті, ні в офіційних акаунтах. Це відео теж є підробкою.

5. «Німеччина хоче пом’якшити покарання для українських біженців за нацистські символи»,

Проросійські Telegram-канали поширюють відео нібито від Bild про відповідну ініціативу євродепутата Штефана Бергера.

Насправді Bild такого відео не публікував. Жодні авторитетні медіа також не повідомляли про подібні ініціативи.

Джерело: https://t.me/spravdi/53773

