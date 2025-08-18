Надзвичайне
Топ-5 фейків минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 11 по 17 серпня.

▶️ «Ситуація навколо ЗАЕС погіршується через щоденні обстріли ЗСУ». ЗАЕС окупована росією з березня 2022 року і використовується як військова база. Обстріли ведуть самі окупанти, щоб звинуватити Україну та тиснути на міжнародні організації.

▶️ «Оточення Зеленського викрили на переказі корупційних грошей на рахунки в ОАЕ, щомісячні транзакції становлять по $50 млн». Жодних підтверджених доказів цього твердження немає. А видання Aydinlik є тісно пов’язаним з турецькою «Патріотичною партією» прокремлівського спрямування.

▶️ «Українці програли війну, єдине питання – це коли та за яких обставин Захід визнає, що це сталося». Сили оборони тримають фронт, відбивають атаки окупантів на різних напрямках, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Заяви Орбана – це спроба підважити єдність Заходу та розхитати безпекову архітектуру Європи в інтересах москви.

▶️ «На Вінниччині працівники ТЦК та СП до смерті побили 72-річну пенсіонерку – вони запідозрили жінку в допомозі ухилянтам». Офіційних підтверджень цього випадку немає – ні від Бабчинецької сільської ради, де нібито сталася подія, ні від поліції Вінницької області, ні від ЗМІ.

▶️ «Поліція Сумщини взяла під варту військового 22-ї ОМБр, який побив і вдарив ножем свою матір». У матеріалі та в офіційному дописі Сумської обласної прокуратури немає жодної згадки, що злочинець є військовослужбовцем чи має стосунок до 22-ї окремої механізованої бригади.

Джерело: https://t.me/spravdi/48533

Новости портала «Весь Харьков»

