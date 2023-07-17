«Новий рівень конфлікту через касетні боєприпаси» та «відмова Болгарії надавати зброю Україні»: топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 10 по 16 липня.

● «Медична система України не готова впоратися зі спалахом захворювань після підриву Каховської ГЕС». Україна проводить (https://t.me/spravdi/31379) регулярні заходи для протидії холери та всіляко готується до можливих спалахів інфекційних захворювань. Утім поки не зафіксували жодного випадку зараження інфекційними хворобами, повʼязаними з наслідками підриву Каховської ГЕС.

● «Передача Україні касетних боєприпасів спровокує новий рівень конфлікту». Пропагандисти критикують рішення США надати Силам оборони касетні бойові припаси, апелюючи (https://t.me/spravdi/31380) до «міжнародних конвенцій», яких самі ж не дотримуються.

● «Болгарія відмовилася надавати Україні зброю». Президент Болгарії Радев дійсно заявляв (https://t.me/spravdi/31407), що «конфлікт в Україні не має військового вирішення». Але його думка – не вирішальна, Болгарія – парламентська республіка, тож останнє слово за парламентом. А парламент – за військову підтримку України.

● «У НАТО визнали, що контрнаступ не дає результатів». Такі слова пропагандисти приписали (https://t.me/spravdi/31411) генсеку Альянсу Столтенбергу, але насправді він позитивно оцінює дії ЗСУ.

● «У Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку». Компанії Motodemont, про яку пишуть (https://t.me/spravdi/31495) пропагандисти, нічого не відомо про продаж на їхньому сайті техніки з України. В жодному оголошенні немає інформації про те, звідки привезли автомобіль. Ба більше, на сайті немає тих машин, про продаж яких бреше рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/31546

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