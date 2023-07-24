Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 17 по 23 липня.

● «У Парижі продадуть ікони з Києво-Печерської лаври». Представники аукціонного дому Osenat в коментарі StopFake заявили (https://t.me/spravdi/31651), що інформація про аукціон – неправдива. Такий захід проводити не планують.

● «Україна втратила під час контрнаступу до 20% західної техніки». Про це з посиланням на The New York Times пишуть російські ЗМІ. У матеріалі йдеться (https://t.me/spravdi/31623) про те, що у перші два тижні українського контрнаступу на полі бою було знищено або пошкоджено до 20% озброєнь. Далі рівень втрат знизився до 10%, оскільки ЗСУ змінили тактику.

● «Зеленський визнав, що «США розвʼязали війну в Україні». Насправді, у інтервʼю для ABC News, на яке й посилаються пропагандисти, Зеленський сказав (https://t.me/spravdi/31646), що росія вторглася в Україну ще у 2014 році, і тодішній президент США Трамп мав можливість вплинути на агресора, але нічого не зробив.

● «Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію». Правда в тому, що ні Україні, ні росія, ні США не підписували (https://t.me/spravdi/31685) відповідну Конвенцію, тому можуть використовувати касетні боєприпаси.

● «Україна готує війну з Угорщиною». Звісно, що це – чергова вигадка ворога. Подібними ІПСО (https://t.me/spravdi/31676) росіяни намагаються посварити Україну з сусідами та приписати їй власну агресивну загарбницьку натуру.

Джерело: https://t.me/spravdi/31803

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