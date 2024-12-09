Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 2 по 8 грудня.

▶️ «Відмовившись від проведення виборів, «київська влада» вже стала нелегітимною». Цю тезу про «нелегітимність» української влади російська пропаганда повторює вже ціле десятиліття.

▶️ «Українська нація може зникнути повністю». «Переймання» долею української нації від азарова, який втік з України, а до того своїми діями сприяв втраті її незалежності й штовхав до статусу придатка росії, – не цікаве.

▶️ «На Україну чекає окупація з боку військ НАТО». Наратив про те, що країни Заходу планують «окупацію» і «розподіл» України між собою, москва почала просувати ще до повномасштабного вторгнення. Не існує жодних фактів, які б підтведжували цей вкид.

▶️ «Зеленський придбав у Куршевелі готель за €88 мільйонів». Вілла Стінга, маєток Геббельса, королівська (!) резиденція у Великій Британії, парадний лімузин Гітлера – список, який роспропаганда приписує Зеленському. І він постійно поповнюється. Тепер черга Куршевелю.

▶️ «Син ексголови МЗС України придбав залізний трон з «Гри престолів». Дмитро Кулеба зазначив, що розтиражоване відео є фейком, а канал, який розповсюдив підробку, відносять до мережі поширювачів проросійських наративів.

Джерело: https://t.me/spravdi/43460

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