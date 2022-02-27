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Топаза знову піймали за здійснення диверсійної діяльності проти України

Пам'ятаєте цього йолопа? #топаздайкоманду

Правоохоронці і звичайні городяни продовжують виявляти диверсійні розвідувальні групи.

Відомого сепаратиста часів Революції Гідності "Топаза" затримали в Харкові. Він входив до складу диверсійної розвідувальної групи.

Топаза знову піймали за здійснення диверсійної діяльності проти України

Топаза знову піймали за здійснення диверсійної діяльності проти України

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Труха.

Хто такий "Топаз"

Житель Харкова Гнат Кромський за часів Революції Гідності був одним з керівників охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

Крім того, на мітингу біля Харківської міськради він агітував людей за федералізацію України. В результаті його заарештували, а суд дав йому вісім років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у масових заворушеннях і незаконне заволодіння авто.

Вже 28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд міста Харкова звільнив "Топаза" з-під варти. Суддя пояснив своє рішення тим, що адвокат подав клопотання про перегляд термінів утримання Кромського під вартою відповідно до "закону Савченко".

Топаза знову піймали за здійснення диверсійної діяльності проти України

Источник: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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