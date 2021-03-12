Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 24

Топменеджер Укрзалізниці йде у відставку через повільні реформи

Топменеджер Укрзалізниці йде у відставку через повільні реформи

Директор з комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Іраклі Езугбая вирішив піти у відставку у зв’язку з повільним реформуванням підприємства та травлею керівництва УЗ.

Про це він заявив під час пресконференції 11 березня.

"Є певні сили, що не дуже зацікавлені у національному вантажному перевізнику. Звісно, те, що недоотримує "Укрзалізниця", однозначно отримує хтось інший", – заявив Езугбая.

Він додав, що "на жаль, почалася травля, що вийшла за розумні кордони. Водночас … повільно йде реформа Укрзалізниці". На його думку, "організація потребує дану реформу невідкладно", а також що "вона повинна була бути впроваджена ще 10 років тому".

Езугбая також зазначив, що має повну підтримку з боку керівництва Укрзалізниці.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Артем» до кінця року виготовить партію 152-мм снарядів Збройних сил України
Сегодня 09:35    58
Україна прагне збільшити участь в місіях і операціях НАТО, - Ольга Стефанішина
Сегодня 09:14    56
Безпека дітей у цифровому просторі – МОН надає рекомендації для педагогічних працівників та батьків
Сегодня 08:44    82
Марина Лазебна: «Звертатися за житловою субсидією можна і потрібно в будь-який місяць року»
Сегодня 08:16    80
Россиянин обматерил 8-летнего украинца, которому проиграл в шахматы: обиделся на мат пешкой
Сегодня 07:30    229
"Енергоатом" завершила 2020 рік із чистим збитком 4,8 мільярда
Сегодня 07:21    97
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 березня 2021 року
Сегодня 06:36    77
450 тисяч доз вакцини БЦЖ вже в Україні - МОЗ
Сегодня 06:27    95
Міненерго бажає створити в Україні єдину цифрову систему ЖК-послуг з цінами, тарифами та субсидіями для кожного споживача
Сегодня 06:09    113
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    173
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 