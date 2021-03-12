Топменеджер Укрзалізниці йде у відставку через повільні реформи

Директор з комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Іраклі Езугбая вирішив піти у відставку у зв’язку з повільним реформуванням підприємства та травлею керівництва УЗ.

Про це він заявив під час пресконференції 11 березня.

"Є певні сили, що не дуже зацікавлені у національному вантажному перевізнику. Звісно, те, що недоотримує "Укрзалізниця", однозначно отримує хтось інший", – заявив Езугбая.

Він додав, що "на жаль, почалася травля, що вийшла за розумні кордони. Водночас … повільно йде реформа Укрзалізниці". На його думку, "організація потребує дану реформу невідкладно", а також що "вона повинна була бути впроваджена ще 10 років тому".

Езугбая також зазначив, що має повну підтримку з боку керівництва Укрзалізниці.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»