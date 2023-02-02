Топографический кретинизм Виктора Орбана как часть общей антиевропейской ИПСО кремля

Венгрия, в чём я даже не сомневался, весьма активно приняла участие в масштабной российской ИПСО, посвящённой расшатыванию стабильности в ЕС.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу осудил сожжение Корана у турецкого посольства Турции в Стокгольме целиком и полностью проигнорировав тот факт, что инициаторы и авторы этого акта вандализма имеют прямое отношение к россии.

Вместо этого, Петер Сийярто, носитель «Ордена Дружбы», государственной награды рф, латентно обвинил в произошедшем Швецию, но подчеркнул, что Венгрия не будет противиться вступлению данной страны в НАТО.

То есть, агент россии в Европе, Петер Сийярто, с одной стороны, добавил масла в огонь, в контексте акта вандализма, а с другой, вроде бы и остался приверженцем европейской общности и единства. Ну, вот чем не уж на сковородке?

Но, одновременно с этим, Виктор Орбан заявил, что его страна на западе граничит с немцами, а на востоке с… россиянами.

Казалось бы, топографический кретинизм, но – нет, прямое участие главы европейской страны в российском ИПСО “Украина – несуществующая страна, ей придумал Ленин”.

То есть, менее чем за сутки, двое официальных лиц Венгрии, одновременно приняли участие в российской дезинформационной кампании, которая призвана внести разлад и взаимное непонимание в ЕС.

Можно только предполагать, во сколько это обошлось россии, но очевидно, что для неё сейчас критически важно сейчас раскручивать маховик исламофобии через Швецию, чтобы максимально повысить враждебность Анкары к Стокгольму, а так же информационно подавлять значимость Украины.

Кто будет следующим на данном поприще? Кто скажет ещё своё слово в рамках данной ИПСО? Карин Кнайсль? Герхард Шредер? Марин Ле Пен? Какая ещё шестёрка выскажет своё мнение в рамках этой провокации?

Сложно сказать, как долго это всё будут терпеть в Европе, но факт, что Венгрия превращается главный гнойник сообщества – неоспорим.

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