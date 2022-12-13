Тотальная неопределенность

Один больной на всю голову неудачник менее чем за год сумел прогореть по полной программе. Страна провалилась в преисподнюю. Путину просто нечего сказать в свое оправдание. Никаких позитивных тезисов в рукаве нет. Потому он отменил свои самые рейтинговые медиа-форматы. Не будет "Прямой линии", не будет "Большой пресс-конференции". Более того, вожденыш даже обязательное послание перед Федеральным Собранием делать не торопиться. Явно не подарок под ёлочку. Ходят слухи, что и новогоднее обращение тоже отменят, ведь праздновать нечего. Будущее проиграно. На лицо симптомы утраты контроля над ситуацией. Путина пожирает монстр "СВО".

При этом подавляющая масса населения РФ перестала верить даже в минимальный успех войны против Украины. Сейчас усиливаются настроения о ложности избранного "гением геополитики" выбора в пользу февральского вторжения. Наоборот, ширится поголовная уверенность в ошибке века.

Болезненное протрезвление после пропагандистского угара ширится по стране и постепенно доходит до самых до окраин. Зазывалам на войну в пору поголовно самим бросаться на ножи. Россиян волнует уже не столько территориальная проблематика, а исключительно вопросы личной безопасности.

В народной среде поднимается резонное недовольство кремлевскими игрищами в кошки-мышки по части соотношения целей "СВО" и полученного результата.

Путинский нацпроект Z-имперскости и махрового колониализма в духе XVIII века оказался халтурой. Нет, конечно, несколько друзей эрзац-царька нагрели лапы на разворовывании военных бюджетов. Отдельные клептократы, отлученные от кормушки, вроде держиморды Рогозина, даже омерзительно пиарятся на окопном туризме. А казнокрады среднего звена обогащаются с потемкинских строек на пепелище Мариуполя. Тем временем школьников принуждают мастерить окопные свечи для оборванцев почившей "второй армии мира".

Черный пакет Путина – главный подарок от кремлевского михрютки уже для очень многих российских семей. Как и обещал виновник поражения, война опалила всех.

Безвозвратные людские потери личного состава армии, наемников, росгвардейцев перевалили за 130 тысяч человек. Для возрождения боевого потенциала ВС РФ до состояния до 24 февраля при максимальном напряжении всех сил понадобится до 25-30 лет. Демографический провал будет заживать куда дольше, а память о путинском позоре останется жить в веках.

Дискуссия о политической перспективности турбопатриотов, "опричников" и военкоров является абсурдной. Эти винтики и расходные материалы могли выстрелить в случае путинской виктории, но теперь клокочущую братию впору зачистить. Очень много от них хлопот. Они больше неуместны, неудобны в разрушенной системе и генерируют лишь проблемы. Достаточно лишить их бюджетов и весь Z-Вавилон испарится, как и не было.

Интересная иллюстрация к сюжету – попытка отмершей ЛДПР возродиться с помощью имиджа оружейного барона Виктора Бута, которого сватают в депутаты от Крыма. Выглядит симптоматично на фоне подготовки россиян к оперативному уходу с полуострова.

Уже даже слепые разглядели закономерное расползание конфликтности вглубь российской территории. И вскорости в условиях мощнейшей внутренней смуты никто уже не то что про Крым, Калининград или Курилы не будет вспоминать, а даже про Белгородскую, Брянскую, Ростовскую области забудут. Нужно признать повальную неготовность изнеженных россиян идти на какие-то жертвы ради путинской вертикали.

Тем более, феодально-крепостнической верхушке России по большому счету и предложить народу нечего, кроме всеобъемлющей неопределенности. Хотя все-таки одна зацепка есть. Вся суть русского мира раскрыла себя на Донбассе. Современное состояние данного украинского региона даёт представление о будущем всей России. Что характерно, в отдельных регионах страны даже без войны уже на лицо ужасающие "успехи" построения русскомирности, но для достижения эталона ещё нужно поработать.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/776

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