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«Тотальная проверка»: оккупанты проводят «фильтрационно-заградительные» мероприятия в Горловке
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в течение последней недели оккупационная администрация подряд несколько раз проводила «фильтрационно-заградительные» мероприятия в Горловке и окрестностях со сплошной проверкой документов, транспортных средств и «тотальной проверкой» отдельных районах города, вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих.
К мероприятиям привлекались как силы и средства местной «полиции», так и боевики различных военизированных формирований типа «военной комендатуры».
Источник: sprotyv.info
Темы: ордло
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