Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 94

Трагедия на съемках фильма: Алек Болдуин решил взять творческую паузу

Трагедия на съемках фильма: Алек Болдуин решил взять творческую паузу

Голливудский актер Алек Болдуин, который на прошлой неделе случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма в США, решил временно уйти из общественного поля зрения и взять творческую паузу, написали в издании People.

После несчастного случая на съемочной площадке 63-летний актер "уделит немного времени себе, чтобы собраться с мыслями", - сообщает достоверный источник.

"Это было ужасно. Вот как он справляется с трудностями: когда что-то случается он на некоторое время сбегает от общественного внимания", - такую информацию получили журналисты из того же источника.

Источник: mignews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино

Читайте ещё:

Оскар Айзек рассказал, почему отказался от роли в "Богемной рапсодии"
Сегодня 09:15    82
Стартовали съемки украинского фильма "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой
25.10.2021 11:15    210
Названы имена победителей четвертой премии Киноколо
25.10.2021 10:45    168
Почему Меньшов не снял сиквел "Москва слезам не верит"
25.10.2021 10:40    332
Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме "Последний наемник"
25.10.2021 10:30    268
Як до рук Болдвіна потрапила небезпечна зброя. Реакція на загибель українки-оператора у США
23.10.2021 10:21    427
Дом из культового "Кошмара на улице Вязов" выставили на продажу
22.10.2021 09:10    198
Денни ДеВито сыграет в экранизации аттракциона "Особняк с привидениями"
21.10.2021 12:00    244
Новый сериал Netflix уже побил рекорд "Игры в кальмара"
21.10.2021 10:00    420
Топ-5 фильмов, которые поразят вас не меньше "Игры в кальмара"
20.10.2021 10:05    357
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 