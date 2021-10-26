Трагедия на съемках фильма: Алек Болдуин решил взять творческую паузу

Голливудский актер Алек Болдуин, который на прошлой неделе случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма в США, решил временно уйти из общественного поля зрения и взять творческую паузу, написали в издании People.

После несчастного случая на съемочной площадке 63-летний актер "уделит немного времени себе, чтобы собраться с мыслями", - сообщает достоверный источник.

"Это было ужасно. Вот как он справляется с трудностями: когда что-то случается он на некоторое время сбегает от общественного внимания", - такую информацию получили журналисты из того же источника.

Источник: mignews.com.ua/

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