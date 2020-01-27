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Трагедия. Разбился Коби Брайант. Вертолет врезался в гору

Трагедия. Разбился Коби Брайант. Вертолет врезался в гору

Не стало одного из величайших баскетболистов современности 41-летнего американца Коби Брайанта.

Брайант летел на принадлежавшм ему частном вертолете Sikorsky S-76B вместе со своей 13-летней дочерью Джанной Марией-Оноре на ее баскетбольную тренировку. 

В американском Калабасе (штат Калифорния) вертолет врезался в гору на высоте примерно 500 метров. Все 9 человек, находившихся на борту, погибли.

Катастрофа произошла в туманную погоду.

Коби Брайант регулярно пользовался этим вертолетом, совершая, как правило, по несколько полетов в день.

Брайант был 5-кратным чемпионом НБА, 2-кратным олимпийским чемпионом. За свою карьеру в НБА Брайант набрал 33643 очка и является четвертым в истории лучших бомбардиров ведущей баскетбольной лиги мира.

У Коби осталась жена и трое живых дочерей, младшей из которых всего полтора года.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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