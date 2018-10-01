Происшествия
Перейти к списку новостей
01.10.2018 17:38
Просмотров: 221

ДТП в Шевченковском районе: под колесами автомобиля погибла женщина

Улица Ахсарова, Шевченковский район города. Некоторые из местных жителей до сих пор не могут  оправиться после жуткого ДТП, что накануне унесло человеческую жизнь, а кто-то видит в этом лишь закономерность систематических нарушений правил дорожного движения

Надежда

Женщину сбили  там где-то, а кто без понятия. Вечером. Ну, мы работаем, нам, что удивляться … такое дело… сбила и уехала машина… как это вообще. Конечно, возмущены люди, потому что… не знаю, скорая была или не было , но… беда да и все

Ирина работает продавцом в киоске, расположенном в нескольких метрах от места происшествия. Женщина говорит, авария произошла, когда уже было темно, и она слышала только звук удара

Ирина, продавец

Хлопок, удар сильный, потому что выйти мы не можем, потому что у нас киоск стоит на сигнализации с 10-ти часов вечера. Выйти мы не можем, только хлопок. Это было ровно в без пяти 12 ночи. Честно говоря, я ничему не удивлена, ездят у нас безобразно, ездят за рулем пьяные, выпившие, наказания у нас за это нету. На «зебрах» они не притормаживают. Поэтому, удивляться тут нечему

Предварительно установлено, что неизвестный автомобиль насмерть сбил женщину в возрасте  40 – 45 лет. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили правоохранители. А вот уже улица Клочковская. Здесь неустановленный автомобиль травмировал пешехода. Им оказался мужчина в возрасте около 25 лет.

За даними правоохоронців, постраждалого у  тяжкому стані доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.  Водій з місця ДТП зник

Прохожие такой новостью потрясены. Говорят, этот участок дороги очень спокойный. Впрочем, подчеркивают они, только если пересекать его в установленном месте.

Станислав

Это замечательный участок дороги вообще, очень спокойный. Вот тут есть светофор, да, все в порядке.- А как вам комфортно дискомфортно здесь переходить, как пешеходу?  – Тут отлично. Частично пешеход, да

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас правоохранители устанавливают особу пострадавшего и водителя. Информация об аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Еще одно ДТП накануне случилась на улице Льва Ландау. Дорогу не поделили Peugeot и Daewoo. В результате ДТП пострадали три человека - водитель и два пассажира Daewoo, их госпитализировали. Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП на Сумской пожаловались президенту
01.10.2018 21:40    167
ДТП на Льва Ландау: микроавтобус столкнулся с легковым авто
01.10.2018 17:37    130
Патрульный Prius попал в ДТП на улице Шевченко (фото)
01.10.2018 11:01    282
ДТП на Алексеевке: автомобиль насмерть сбил женщину, водитель скрылся
30.09.2018 10:52    363
Тройное ДТП на проспекте Науки - один пострадавший
29.09.2018 11:52    234
Три человека пострадали в ДТП на Льва Ландау
29.09.2018 11:31    208
Смертельное ДТП на Гагарина. Суд по делу водителя, сбившего коляску с 5-месячным младенцем, снова перенесли.
28.09.2018 18:26    178
ДТП на улице Чебышева: столкнулись грузовик и кроссовер
28.09.2018 15:08    169
ДТП в Змиевском: районе иномарка насмерть сбила женщину
28.09.2018 12:02    246
Все в шоколаде. Врезался в маршрутку, закусил глазированным сырком и позвонил маме. Шокирующая авария на улице Достоевского
27.09.2018 18:57    713
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 