Трагическое ДТП в Коломаке и масштабная авария на Окружной: подробности

Трагическое ДТП произошло накануне около 17:00 в поселке Коломак. Беременная женщина села в авто к своему мужу, который перед этим выпил лишнего, это и стало причиной аварии.

Елена Соболевская, ст. инспектор отдела комуникации полиции Харьковской области:

34-річний харків`янин, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, керуючі ВАЗ 2107, де в`їхав у залізобетонний стовб. У наслідок ДТП 34-річна вагітна жінка, яка сиділа на задньому сидінні, отримала тяжкі травми, була доставлена до Валківської районної лікарні, де згодом померла.

В салоне автомобиля находились еще два пассажира - 23-летний мужчина и 28-летняя женщина, жители Коломака. Они не пострадали. Водитель пока задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье нарушение правил дорожного движения.

Еще одно масштабное ДТП обошлось без жертв. Оно произошло на Окружной дороге на перекрестке с дорогой на Липцы. Автомобиль Nubira вылетел на встречную полосу, столкнулся с китайской легковушкой, а затем с автомобилем Reno. Водители получили незначительные травмы, а вот машины разбить вдребезги. Причиной ДТП, говорят его участники, стала гололедица и маневры коммунальной техники.

Роман, водитель BYD:

Едем мы на Кулиничи, 60, впереди посыпайка ехала, и секунда и вон вот. - Он на встречную вылетел? – Да.

Евгений, водитель CHEVROLET Nubira:

На встречу ехала машина, та которая дорогу посыпает, машина высокая, все эти камни, пыль полетела в стекло. Я пытался взять чуть правее, начал притормаживать, но раскрутило и все.

Полицейские составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения на водителя Nubira. Еще одно ДТП произошло около Коротича - здесь в кювет вылетел автобус, о пострадавших не сообщается.

Агентство Телевидения Новости