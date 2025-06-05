Трамп и Путин вышли их трёхдневного ступора и разразились комментариями. Весьма своеобразно

Во-первых, Россия наконец-то определилась с версией. Кто-то таки подорвал железную дорогу в Брянской и Курской областях. Пауза, очевидно, была связана с тем, что информация о происшествиях утонула в других новостях. Решили запустить второй волной.

Путин прочитал с суфлёра текст о нелегитимных террористических террористах в Киеве, которые с «политического уровня» якобы отдали приказ сбросить локомотив с объездного пути в районе железногорского карьера. А также обвалить фурой мост на пассажирский поезд. Кремлёвский вождь считает, что таким способом Украина хотела сорвать переговоры. Заметьте: не атакой на стратегическую авиацию, а пикирующим локомотивом.

Эта чушь рассчитана на альтернативно одарённую аудиторию. Даже у тех, кто сомневался, картина должна проясниться: российская власть устроила теракты, чтобы не посылать Мединского в Стамбул. Дабы ещё недельку-другую петлять и не показывать никому свой ультиматум.

Но добрые дроны сменили контекст. Все бы восприняли, что россияне перепугались из-за успешной атаки на аэродромы. Поэтому кремлёвский план не сработал.

Теперь Путин имитирует праведный гнев и анонсирует эскалацию. Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был «в ответ». Россияне планируют атаку, а потом притягивают обоснование как «ответную меру». Так что тезис Трампа «Путин сказал, что будет «вынужден ответить» - это легализация очередной террористической атаки Кремля.

Единственная причина жестоких российских ударов по мирным украинским городам – на фронте дела идут хуже плана, российские войска ползут вперёд с колоссальными потерями, но давно выпали из всех графиков.

Во-вторых, своими заявлениями о нелегитимных террористах Путин ставит в неоднозначное положение самого Трампа. Подрывая всю историю с ресурсной сделкой.

В-третьих, Трамп зачем-то признал, что без России у США ничего не получается с Ираном. В воздухе давно висит вопрос, а зачем Путину в принципе помогать Вашингтону с Ираном? Ведь разрядка с Ираном автоматически означает увеличение предложения нефти на рынке. И открывает техническую возможность уменьшить долю РФ. В чём логика для Москвы? Единственная логика – тянуть время обещаниями. Чтобы исключить санкции США и разбалансировать Европу.

Тем временем циркулирует информация, что Китай готов купить от 200 до 500 самолётов у Airbus. Договорённости должны быть объявлены в июле. Складывается зеркальная ситуация к договорённостям США с арабскими монархиями...

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Трамп удалил пост про разговор с Путиным

Трамп вместо старого разместил новый пост ровно с таким же содержанием

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Трамп репостнув статтю, що законопроєкт Сенату про санкції проти росії може надати Трампу важелі впливу на путіна.

Виглядає як спроба якось змити той позор, що тільки що написав.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1098, https://t.me/taraspovidomlyae/75664

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