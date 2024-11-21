Трамп і Маск разом запустили Starship. Але щось пішло не за планом

Компанія SpaceX Ілона Маска вшосте випробувала космічний корабель Starship на надважкій ракеті Super Heavy. Запуск, за яким разом із Маском спостерігав обраний президент США Дональд Трамп, пройшов загалом успішно, але цього разу компанії не вдалося посадити прискорювач ракети на космодром.

Starship вирушив у безпілотний випробувальний політ навколо половини земної кулі о 17:00 за місцевим часом. У Східній Європі це була північ.

Ракета-носій Super Heavy, розігнавши судно, за кілька хвилин відокремилася й успішно приводнилася в Мексиканській затоці.

Але цього разу, на відміну від попереднього, SpaceX з технічних причин вирішила не садити її на платформу.

Під час п'ятого запуску SpaceX продемонструвала ефектну процедуру, коли бустер Super Heavy, оснащений додатковим двигуном, зумів зманеврувати до стартових ферм. Ті "спіймали" бустер, що висів над землею, спеціальними "лапами"-затискачами.

Про те, що саме не дозволило фахівцям SpaceX повторити таке повернення, не повідомляли.

Зазвичай розгінні щаблі ракет, відпрацювавши належне і відстикувавшись від космічного апарата, падають на землю - частіше в океан. Так сталося і цього разу.

Starship продовжив політ і за 45 хвилин, як і планувалося, приводнився в Індійському океані.

Корабель Starship і ракета Super Heavy - найбільший в історії космічних польотів комплекс. Його висота на стартовому майданчику - 121 метр (при цьому 71 метр припадає на Super Heavy, а 50 метрів - довжина Starship). Діаметр корабля і ракети - дев'ять метрів.

Super Heavy оснащена 33 двигунами Raptor, Starship - шістьма.

P.S.

Посадка в океан на этот раз возможно была запланирована, т.к. неудачное приземление тяжелого блока на наземную площадку могло нанести серьёзные повреждения, что обошлось бы гораздо дороже, чем стоимость затопленного разгонного блока.

На старті в їхні баки закачали 4500 тонн палива.

Джерело: bbc.com

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