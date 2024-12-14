Трамп націлився на Іран

У команді новообраного президента США Дональда Трампа не виключають завдання превентивних авіаударів по Ірану з метою завадити йому розвивати свою ядерну програму — The Wall Street Journal

При чому тепер варіант ударів по Ірану став біль вагомим та реальним, оскільки у Сирії пав режим Башара Асада, що послабило позиції Тегерану.

Джерела в команді Трампа розповіли, що ослаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття зростаючих ядерних розробок Тегерана надали імпульс чутливим внутрішнім дискусіям.

Однак усі обговорення з цього питання поки що перебувають на ранніх стадіях, додали джерела.

Американські посадовці раніше заявляли, що Ірану може знадобитися кілька місяців, щоб створити ядерну зброю.

Перехідна команда новообраного президента розробляє стратегію "максимального тиску 2.0" проти іранського режиму, яка є продовженням підходу Трампа під час першого терміну.

Тоді він зосереджувався на жорстких економічних санкціях. Цього разу новообраний президент і його помічники розробляють військові кроки, які можуть стати центральним елементом його кампанії проти Ірану, хоча і в поєднанні з більш жорсткими фінансовими санкціями.

Чотири особи, знайомі з планами, розповіли, що в ході дискусій, в тому числі під час деяких переговорів з Трампом, з'явилися два широкі варіанти.

Один з них передбачає посилення військового тиску шляхом відправки більшої кількості американських військ, військових літаків і кораблів на Близький Схід. США також можуть продати Ізраїлю сучасну зброю, щоб вивести з ладу іранські ядерні об'єкти.

Альтернативний шлях полягає в тому, щоб спробувати використати загрозу військової сили, особливо в поєднанні з американськими санкціями, щоб змусити Тегеран погодитися на дипломатичне врегулювання.

Як зазначає видання, неясно, який варіант вибере Трамп. Хоча він наполягає на тому, що прагне уникнути масштабної ескалації на Близькому Сході, в інтерв'ю Time він допустив ймовірність того, що США можуть вступити у війну з Іраном, частково через те, що Тегеран готував змову з метою його вбивства.

Джерело: https://t.me/znua_live/181111

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