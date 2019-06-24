Трамп объявил, что приказ об ударе по Ирану остается в силе. СМИ пишут о кибератаке

Трамп опроверг сообщения о том, что отозвал указ об ударах по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник. В своем Twitter он заявил, что силовые меры были лишь отложены на данном этапе, несмотря на уговоры советников по нацбезопасности.

«Я не отзывал удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе», — написал Трамп.

По данным газеты The Wall Street Journal, своим решением президент США «огорчил большинство своих советников». При этом он остался крайне недоволен тем, что США потеряли порядка $ 130 млн из-за сбитого беспилотника.

Трамп также обвинил Иран в том, что своими действиями режим в Тегеране «хочет втянуть США в войну», и назвал это «отвратительным».

Между тем по данным The Washington Post Трамп все же отдал приказ о нанесении удара по Ирану, но пока ограничился лишь киберпространством.

Речь идет о кибератаках на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет. Решение было принято в ответ на сбитый в Иране американский беспилотник, сообщает пресса.

Если верить данным газеты, то уже вечером в четверг киберкомандование США начало осуществлять «наступательные операции», которые планировались несколько месяцев при содействии ЦРУ.

Отмечается, что одна из атак смогла нарушить работу компьютеров, с помощью которых осуществляется контроль за запуском ракет, «и не привела к гибели людей» (какой умилительный пацифизм, ракетные комплексы - это же не мечети полные молящихся мусульман, которых можно убивать сотнями за раз – КЦ).

Белый дом и Пентагон пока официально не комментируют эту информацию. А некоторые наблюдатели скептически назвали кибератаку на Иран «непонятной с непонятными результатами».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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