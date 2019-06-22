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Трамп одобрил ракетные удары по Ирану, но потом неожиданно передумал

Трамп одобрил ракетные удары по Ирану, но потом неожиданно передумал

Рівень напруженості між США й Іраном значно зріс після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди з Іраном про ядерну зброю в кінці минулого року

Президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про те, що скасував нанесення удару по Ірану в ніч на 21 червня в останній момент.

Раніше газета New York Times із посиланням на джерела повідомляла, що президент був готовий віддати наказ про нанесення ударів по низці іранських військових об’єктів – у відповідь на те, що іранські сили напередодні збили над Ормузькою протокою американський розвідувальний безпілотник, – але передумав.

«За 10 хвилин до нанесення удару я зупинив його. Збитки були б непропорційними втраті безпілотника», – написав Трамп у Twitter. За словами президента США, удар повинен мав бути завданий по трьох об’єктах на території Ірану. На питання про можливі втрати генерали попередили його, що можуть загинути 150 людей.

Трамп одобрил ракетные удары по Ирану, но потом неожиданно передумал

«Я не поспішаю», – написав Трамп у Twitter, підкресливши, що США посилюють санкції проти Ірану і не дозволять йому мати ядерну зброю.

Тим часом, Федеральна авіаційна служба США заборонила американським перевізникам здійснювати перельоти над повітряним простором над Ормузькою протокою і Оманською затокою. Саме в цьому регіоні був збитий американський безпілотник.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що американський безпілотник був, швидше за все, збитий помилково. Проти «війни з Іраном» також виступили керівники Демократичної партії, в тому числі спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

При цьому іранська влада продовжує наполягати, що апарат перетнув повітряний простір країни і був збитий, оскільки виконував розвідувальні завдання. 20 червня державне телебачення Ірану показало кадри з уламками, які, за твердженнями влади, були частинами американського розвідувального апарату.

Рівень напруженості між США й Іраном значно зріс після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди з Іраном про ядерну зброю в кінці минулого року. Договір досі діє між Іраном з одного боку і Німеччиною, Францією, Великою Британією, Росією, КНР і Євросоюзом – з іншого. Тегеран заявив про намір збагачувати уран до рівня, забороненого угодою.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: иран, США, трамп

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