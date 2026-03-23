Трамп продемонстрував свій рівень політкоректності

Прем’єр-міністр Кір Стармер ввечері обговорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом поточну ситуацію на Близькому Сході, зокрема необхідність відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — повідомлення британського уряду.

Лідери погодилися, що відновлення судноплавства через Ормузьку протоку є критично важливим для забезпечення стабільності на світовому енергетичному ринку і домовилися підтримувати контакти і надалі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове вирішив продемонструвати свій рівень політкоректності і неабияке почуття гумору.

Цього разу чинний господар Білого дому опублікував у своїй мережі Truth Social скетч, в основу якого покладено глузування над нерішучістю прем’єра Британії Кіра Стармера, який нібито найбільше боїться гніву самого Трампа.

