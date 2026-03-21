Трамп виставив країнам Перської затоки рахунок за війну з Іраном

Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів – залежно від того, хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Nabd.

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти:

5 трильйонів доларів — якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала2,5 трильйона доларів — якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх безпекових цілей і не втягнутися у затяжний конфлікт.

Трамп також зазначив, що спільний тиск американських і ізраїльських збройних сил завдав серйозної шкоди іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

