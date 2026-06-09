Трамп у прямому ефірі поскандалив з журналісткою і втік з інтерв'ю

Президент США Дональд Трамп раптово перервав інтерв'ю для NBC News, розлютившись через запитання про неправдивість його заяв щодо виборів 2020 року. Політик зі скандалом залишив знімальний майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raw Story.

Деталі інциденту

Як повідомило видання, скандал стався під час розмови американського політика з ведучою Крістен Велкер у штаті Вісконсин.

Журналістка наголосила, що немає жодних доказів на підтвердження заяв Трампа про масштабні фальсифікації на президентських виборах 2020 року.

У відповідь Трамп звинувачив телеканал в упередженості.

"Ви одностороння, шахрайська мережа! Давай припинимо це, бо з мене досить! Дякую, люба, гарно проведи час!" - вигукнув він.

Після цього Трамп зірвав із піджака мікрофон.

Ведуча попросила його залишитися та завершити інтерв'ю, нагадавши, що подолала заради цього довгий шлях.

Проте політик заявив, що вже надав достатньо часу, до того ж зйомки частково проходили під дощем.

Джерело: rbc.ua

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