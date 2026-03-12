Трамп змушує підлеглих носити однакові черевики (на фото Рубіо носить завеликі черевики, коли Трамп не вгадав з розміром)

(https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/trump-florsheim-shoes-145-rubio-vance-t053k0r6r)

Він особисто дарує членам своєї адміністрації однакові класичні черевики бренду Florsheim приблизно за 145 доларів і під час нарад часто перевіряє, чи вдягли підлеглі його подарунки.

У Білому домі жартують, що чиновники бояться приходити без цих черевиків.

Ідея з подарунками виникла після того, як Трамп публічно розкритикував взуття своїх підлеглих і вирішив особисто підібрати їм кращі варіанти.

Венс переказує слова Трампа:

Ні, ні, ні, зачекайте секунду. Є дещо набагато важливіше. Взуття. Він зазирає через стіл Resolute і каже: "Марко, Джей Ді, у вас жахливе взуття. Нам треба купити вам краще."

Трамп каже: "Марко, який у тебе розмір взуття?" У Марко, мабуть, 11 з половиною.

Він каже: "Джей Ді, який у тебе розмір взуття?" Мій розмір взуття – 13.

М. Рубіо та інші соратники стали "жертвами" нового політичного стилю - "лояльність оверсайз".

А що, подарованому коняці ( в зуби) на розмір не дивляться❗️

Бачите ці зазори між п'яткою і задником? Тут і криється вся суть трамповської вертикалі влади.

Це така форма домінування: “Я дав тобі ці лижі, і ти будеш в них ходити, поки не навчишся любити мій розмір".

Раніше ми б сказали: "Не по Єрьомці шапка", а тепер - "Не по Марко оксфорди".

Просто якщо черевик тобі по розміру - значить, ти зарозуміла скотина.

А якщо при кожному кроці видаєш звук "прощай, гідність" - ти "свій", ти в команді Трампа…

