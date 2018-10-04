Трампу тоже прислали «подозрительный конверт»

Секретная служба сообщила, что они получили подозрительный конверт, адресованный президенту Дональду Трампу. Ранее подозрительные конверты прислали и в Пентагон – в них обнаружили яд рицин в виде белого порошка.

После обнародования информации о письмах с ядом, посланных в Пентагон, Секретная служба подтвердила информацию о подозрительном конверте, но уточнила, что до адресата письмо не дошло. «Оно не было доставлено в Белый дом, и также никогда не попадало в Белый дом», - передает слова представителей агентства Fox News. От комментариев Секретная служба отказалась. «Мы работаем совместно с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы полностью расследовать инцидент», - уточнили в агентстве.

Спикер Пентагона подтвердил Fox News обнаружение как минимум двух конвертов, адресованных главе Пентагона Джеймсу Мэттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону. «Конверты никогда не попали в Пентагон, они были обнаружены в почтовом отделении в соседнем здании», - сообщил спикер. Первоначальные тесты дали положительный результат на рицин, но ФБР сейчас проводит анализы чтобы сделать окончательные выводы.

«Об инцидентах в Вашингтоне рассказали после сообщения властей, что два человека попали в больницу после контакта с “порошковым белым веществом” в офисе сенатора Теда Круза в Хьюстоне, Техас», - сообщается в статье со ссылкой на официальный аккаунт Пожарного Департамента Хьюстона.

Рицин – токсин растительного происхождения, добываемый из касторовых бобов и очень ядовитый. Вещество может храниться в порошкообразном, жидком и газообразном состояниях, оно неоднократно использовалось для терактов.

Источник: petrimazepa.com

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