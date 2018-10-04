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ДТП на улице Шевченко: трамвай врезался в УАЗ (видео)
Сегодня около 9 утра в районе станции метро Киевская на улице Шевченко-183А столкнулись автомобиль УАЗ и трамвай 27 маршрута.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших у результате ДТП нет.
По предварительной информации, водитель УАЗа не предоставил трамваю преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.
На водителя автомобиля УАЗ составлен протокол по ст.124 КУоАП.
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