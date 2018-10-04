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ДТП на улице Шевченко: трамвай врезался в УАЗ (видео)

ДТП на улице Шевченко: трамвай врезался в УАЗ (видео)

Сегодня около 9 утра в районе станции метро Киевская на улице Шевченко-183А столкнулись автомобиль УАЗ и трамвай 27 маршрута. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших у результате ДТП нет. 

По предварительной информации, водитель УАЗа не предоставил трамваю преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение. 

На водителя автомобиля УАЗ составлен протокол по ст.124 КУоАП.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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