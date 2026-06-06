Трасу «Новоросія» закрито. Офіційно

Згідно з розпорядженням, до окремого наказу заборонено:

▪️ здійснювати регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення на ключових трасах:

Р-150 Бєлгород — Старобільськ — Луганськ — Донецьк — Маріуполь;

Р-280 «Новоросія» Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь;

▪️ перевозити організовані групи дітей територією Луганської області. Виняток зроблено лише для заходів, організованих регіональним міністерством освіти.

Фактично йдеться про обмеження цивільного руху на двох головних логістичних артеріях, які з’єднують Росію з окупованими територіями та Кримом.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/59664

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