«Треба валити. 50 тисяч чи 80 – переїхати через кордон» - дружина радить ДНРівцю тікати з окупаційної армії. Перехоплення

Дружина розповідає ДНРівцю, який служить в окупаційній армії, що зі слів воєнкома, його мобілізували незаконно і радить тікати в росію, заплативши хабар на кордоні: «Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть ДНРівський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити. На словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч чи 80 переїхати через кордон (хабар). Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити… З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і «швидкі» викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки».

Источник: gur.gov.ua

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