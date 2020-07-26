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Трехлетнего сына политзаключенного Сулейманова нашли мертвым

Трехлетнего сына политзаключенного Сулейманова нашли мертвым

В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова, сына крымского политзаключенного Кремля Руслана Сулейманова. Об этом в Facebook сообщает «Крымский дом».

«Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома», – сказано в сообщении.

Отметим, что трехлетний Муса Сулейманов пропал 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района. Пропавшего мальчика искали до пяти тысяч человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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