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Три атаки росіян відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Три атаки росіян відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби окупанти 73 рази атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дві спроби прорвати українську оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку в районі Стариці та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції ЗСУ в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

13 спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, два боєзіткнення продовжуються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Більш детальна інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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