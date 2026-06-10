Три атаки росіян відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби
Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення.
Від початку доби окупанти 73 рази атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дві спроби прорвати українську оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку в районі Стариці та в напрямку Охрімівки.
На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції ЗСУ в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.
13 спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, два боєзіткнення продовжуються.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.
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