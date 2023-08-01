Три автівки, двоє постраждалих: в поліції повідомили деталі зіткнення на ХТЗ

1 серпня на проспекті Індустріальному, 24/31, 32-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції й зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ 2107, що знаходився попереду. Після чого порушник в’їхав у припаркований транспортний засіб Volkswagen Transporter.

Тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка ВАЗ, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости