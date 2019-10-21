Три человека пострадали в ДТП с участием такси на Алексеевке

Сегодня ночью в 02:06 на пересечении улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской не разминулись Chevrolet Aveo (водителю 44 года) и ВАЗ 2112 (водителю 47 лет), который после столкновения вылетел с проезжей части и перевернулся.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили оба водителя, а также пассажир такси − 19-летняя девушка.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о ДТП зарегистрирована в Шевченковском ОП.

Агентство Телевидения Новости