Три человека пострадали в столкновении грузовика и маршрутки под Харьковом

Сегодня в 7-30 на Симферопольском Шоссе в Харьковском районе столкнулись автобус маршрут "Конный рынок - Бабаи 1" и грузовик MAN.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили три пассажира маршрутки - пострадавших госпитализировали. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Водители грузовика и автобуса (34х и 35ти лет) не пострадали.

Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости