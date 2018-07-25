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Сегодня 13:18
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Три человека пострадали в столкновении грузовика и маршрутки под Харьковом

Три человека пострадали в столкновении грузовика и маршрутки под Харьковом

Сегодня в 7-30 на Симферопольском Шоссе в Харьковском районе столкнулись автобус маршрут "Конный рынок - Бабаи 1" и грузовик MAN. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили три пассажира маршрутки - пострадавших госпитализировали. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. 

Водители грузовика и автобуса (34х и 35ти лет) не пострадали. 

Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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