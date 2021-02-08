Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП на проспекте Ландау

Сегодня около 8 утра на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Олимпийской столкнулись Камаз (водителю 36 лет) и маршрутный автобус БАЗ (водителю 63 года).

В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, два человека (38-ми и 51-летний мужчины) с травмами были доставлены в больницу, 28-летний мужчина от госпитализации отказался.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

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