Сегодня 10:20
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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП на проспекте Ландау
Сегодня около 8 утра на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Олимпийской столкнулись Камаз (водителю 36 лет) и маршрутный автобус БАЗ (водителю 63 года).
В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, два человека (38-ми и 51-летний мужчины) с травмами были доставлены в больницу, 28-летний мужчина от госпитализации отказался.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
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