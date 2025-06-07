Три ракети, п’ять КАБ, чотири РСЗВ та 48 БпЛА атакували Харків цієї ночі: зведення ХОВА.

О 3:10 у Харкові пролунали перші вибухи.

Ворог запустив три ракети, п’ять КАБ, чотири РСЗВ та 48 БпЛА на Київський та Основ’янський райони Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 22 людини.

У місті Харків постраждала 21 людина, з них двоє дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка, загинули троє людей (розбір завалів триває); у місті Куп’янськ постраждав 64-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 1 ракета Х-35;▪️ 2 ракети (тип встановлюється);▪️ 16 некерованих авіаційних ракет;▪️ 8 КАБ;▪️ 56 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 2 БпЛА типу «Молнія»;▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у місті Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок;

▪️ в Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль;

▪️ у Харківському районі пошкоджено корівник;

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки.

▪️ на Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.

Агентство Телевидения Новости