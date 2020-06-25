Триває ліквідація наслідків повеней для відновлення безперешкодного руху залізницею та автошляхами, - Владислав Криклій

Другу добу працівники транспорту працюють над ліквідацією наслідків повеней у західному регіоні, щоб найшвидше відновити безперешкодний рух автошляхами та залізницею. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин та Микуличин-Ворохта. Тому відучора було тимчасово призупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ-Ворохта-Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії. Наслідки підтоплень на автошляхах ліквідують Служби доріг разом з підрядниками. Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24. Роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми на зв'язку 24/7. Діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди координує особисто Прем'єр-міністр», - зазначив Владислав Криклій.

Також закритий для руху поїздів перегін Заболотів-Видинів. Проводяться позапланові огляди та обходи для виявлення нових пошкоджень і, за можливості, їх оперативного усунення.

У місті Галич Івано-Франківської області перекрито рух на автомобільному мості через Дністер. У селі Микуличин Яремчанського району ліквідовано сотні тонн каміння і гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги та відновлено проїзд.

На 49-му кілометрі автошляху Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський стався зсув гірських порід поблизу Буковецького перевалу. Рух дорогою перекрито. На ліквідації надзвичайної ситуації та забезпеченні проїзду працює техніка автодорожніх підприємств.

Всього внаслідок негоди в Івано-Франківській області зруйновано близько 110 км автодоріг та 90 мостів, пошкоджено ще 427,5 км і 130 мостів. Відселено 285 осіб, 1850 м берегоукріплень зруйновано.

З 24 червня не курсуватимуть 4 приміські поїзди: Коломия-Снятин, Снятин-Коломия, Ворохта-Івано-Франківськ та Івано-Франківськ-Ворохта. З 25 червня Укрзалізниця скасувала курсування 3-х поїздів: Снятин-Коломия, Коломия-Снятин, Ворохта-Івано-Франківськ.

Також внаслідок негоди може тимчасово затримуватися доставка пошти в Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області. Мова йде про 91 населений пункт Івано-Франківської області, населені пункти басейну річки Прут та 4 відділення Укрпошти у Чернівецькій області. Разом з тим, вже відновлена робота відділень Укрпошти у Рахівському районі Закарпатської області. А в більшості населених пунктів, постраждалих від негоди, вже проведені виплати пенсій та соціальних допомог.

Источник: mtu.gov.ua

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