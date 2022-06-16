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Триває запекла боротьба за Луганщину

Триває запекла боротьба за Луганщину

Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.

Всі, хто сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу!

Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!

Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам!

Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо!

Слава Україні!

#тримаємо_Сєвєр

@CinCAFU

Источник: https://t.me/CinCAFU/137

Новости портала «Весь Харьков»

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