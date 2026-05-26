Троє людей загинули та 32 постраждали через удар рф по Харківщині за добу

Упродовж доби війська рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Загинули троє людей, ще 32 мирні жителі постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок ракетного удару по місту Дергачі Харківського району загинули двоє чоловіків віком 68 та 25 років. Постраждали 24 людини. Пошкоджено складські приміщення на території підприємства, будинки, автомобілі. Зайнялася пожежа.

У селі Нова Козача Дергачівської громади постраждали 44 і 32-річні чоловіки.

У селищі Білий Колодязь знищено будинки. Загинув цивільний чоловік 1963 року народження.

У Чугуєві російський безпілотник поцілив в навіс АЗС. Спалахнула пожежа. Пошкоджено обладнання, будівля станції, легкові автівки. 54-річний дістав поранення.

У селі Зарожне Чугуївського району БпЛА влучив в дах будівлі ліцею.

Через удар БпЛА у селищі Степне Богодухівського району пошкоджено дачний будинок та паркан.

Внаслідок удару БпЛА по селищу Золочів пошкоджено приватні будинки. Дві жінки віком 39 та 73 роки дістали гостру реакцію на стрес.

У результаті влучання безпілотника у селі Рясне пошкоджено цивільний автомобіль, будинок, господарчі споруди.

Унаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА у селі Волоська Балаклія Куп’янського району виникла пожежа на підприємстві.

У селі Колодязне ударами КАБ зруйновано будинки.

У селищі Андріївка Ізюмського району пошкоджені приватні будинки, автомобіль. Виникла пожежа. За медичною допомогою звернулася жінка 1978 року народження. Постраждала зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка.

