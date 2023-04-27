Троє поліцейських та двоє цивільних отримали травми в ДТП на виїзді з Харкова

Сьогодні близько 10 години на вулиці Полтавський Шлях у напрямку с. Пісочин екіпаж патрульних зупинив авто Ford за порушення ПДР. Інспектори вийшли зі службового авто та почали спілкування з водієм.

В цей час водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та допустив наїзд на авто службове авто Skoda, яке в результаті зіткнулось з попередньо зупиненим авто Ford, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Унаслідок ДТП троє патрульних поліцейських, водій авто Daewoo та пасажир авто Ford отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені медиками.

На місці події події прибула слідчо-оперативна група. Надалі усі обставини встановлять слідчі.

фото: Автомобильный Харьков | СТО Харьковфото: Автомобильный Харьков | СТО Харьков

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