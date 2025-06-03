Троє загиблих та шестеро поранених за добу: поліція документує злочини рф

Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Харківський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію та безпілотники.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В Ізюмському районі під ударами перебували цивільні підприємства. Загинув 33-річний працівник одного з пошкоджених підприємств, ще один – 38 років, отримав поранення. Пошкоджено складські та офісні приміщення, паркан, ворота та інше.

Внаслідок влучання ФАБ-500 з УМПК по місту Куп’янськ пошкоджені десятки житлових будинків. Поранення отримали четверо жінок 55, 60, 61, 62 років та 59-річний чоловік.

Під час артилерійського обстрілу у селищі Ківшарівка загинули дві жінки 62 і 64 років.

У Харківському районі ворог атакував складські приміщення поштового перевізника. Зайнялася масштабна пожежа. Пошкоджені будівлі термінала, контейнери. На даний час інформація про постраждалих не надходила, повідомили у поліції.

2 червня поліцейські здійснили 98 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 17 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 942 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости