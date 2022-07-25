Трохи вранішніх новин

Цими вихідними в Україні та на світовій арені сталося кілька важливих подій.

● Подія перша - коли мокші обстріляли порт в Одесі на наступний день після так званої зернової угоди, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що говорив з Міноборони орків і вони заявили, що не мають відношення до ракетного обстрілу. Наївний турецький міністр поквапився зробити відповідну заяву. Ну тут все зрозуміло - він прикривав свого шефа Ердогана, який через зернову угоду мав увійти до історії, як людина, що врятувала від голоду світ. Але ж ніт, вийшло навпаки. Мокшанська Алко-баба, що працює в їх МІДі заявила, що то таки вони. Що своїми двома калібрами по 10 лямів баксів вони потопили військовий катер. Тобто в той самий день Україна своїми HIMARSами знищіла п’ять позицій орків, серед яких склади БК штаби та казарми, а мокші шмаляли в катер… звідки робимо висновок - з розвідкою в немитих все гірше, аніж з власною економікою, а перехід алко-баби з забороненого віскаря на бояришник посадив в калюжу турецького міністра оборони, який в очах англомовного Світу автоматично став PeaceDoorBall.

Цікаво, що за кілька днів до цього, ху@ловійсько вальнули ракетами в ангари в Одесі, де було дороговартісне пластикове виробництво, яке належало турецькому бізнесмену.

Чи проковтне це злопам’ятний Ердоган? Розуміючи, що його громадяни все бачать і роблять висновки. А він жеж має бути для них Мачо. А тут таке опускалово.

А поки Ердоган думає, як відповісти, на постріли ху@лостану, відповіла колись дуже стримана та поміркована Європа.

«рф вкотре демонструє повну зневагу до міжнародного права та зобов'язань», - написав Жозеп Боррель, дідо, який представляє ЄС в питаннях закордонних справ та політики безпеки.

● Друга подія - вчора Україна вперше за місяці війни перехопила ВСІ РАКЕТИ КАЛІБР, які ху@ловійсько випустило по нашій країні!!! Слава нашим ППО та РЛС!!!

● Третя подія - в Британії закінчили навчання українські арт розрахунки, які тренувалися оперувати малими гаубицями L119 калібру 105 мм. Ця легка та мобільна гаубиця може бути причеплена навіть до джипа, має дальність пострілу від 14 до 19 км в залежності від снаряду та є незамінною для атакуючих дій, бо своїм швидким та точним вогнем вони пробиватимуть коридори для наших атакуючих військ. Вже дуже скоро силу цієї зброї відчують на собі орки, які казали, що «оні тут на всєгда». Бо хлопці з пушками повертаються з Британії додому.

● Четверта подія - Греція віддала США свій порт, для створення ХАБу для перекидання зброї та боєприпасів з США в Україну. Одна справа тягнути це з США, і зовсім інша - з Греції.

● путін-ху@ло! Тут ніяких новин чи змін не було.

Джерело: facebook.com

автор: Денис Пятигорец

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