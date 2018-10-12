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Троих сотрудников пансионата под Харьковом уволят после инцидента с подопечным

Троих сотрудников пансионата под Харьковом уволят после инцидента с подопечнымТрое сотрудников пансионата будут уволены, сообщил сегодня на брифинге директор Департамента социальной защиты ХОГА Юрий Шпарага. Первая — женщина, которая фигурирует в видеозаписи, вторая — её коллега, которая вела съёмку, третья — участница происходившего, которая ничего не предприняла. Все трое — младший медицинский персонал.

«Закон одинаков для всех. В соответствии с законодательством, эти люди будут уволены с занимаемых должностей», — заявил Шпарага.

Он также добавил, что первая из женщин написала заявление с просьбой уволить её по соглашению сторон, но администрация пансионата с этим не согласна.

«Человека нужно было срочно отстранить от работы. И она отстранена, она написала заявление. Более того, она просит уволить её по соглашению сторон. Администрация не соглашается с тем, что это «соглашение сторон». Мы считаем, что это преступление, и будем работать с юристами, чтобы верно и корректно использовать статью Уголовного кодекса», — рассказал директор департамента.

«Дорога ей в органы социальной защиты и в интернатные учреждения закрыта», — подчеркнул он.

11 октября в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой сотрудница гериатрического пансионата в посёлке Хорошево Харьковского района ругала, нецензурно оскорбляла и била веником пожилого человека.

Прокуратура открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и истязания).

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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