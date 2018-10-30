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Тройное ДТП на Краснодарской - в больнице водитель фургона
Сегодня около 10 утра на пересечении проспекта Тракторостроителей с улицей Краснодарской столкнулись автомобили Оpel, Камаз и Газель.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Газели в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.
В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа. Во время оформления ДТП патрульные обеспечивали безопасность и регулировали движение транспорта.
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