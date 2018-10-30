Тройное ДТП на Краснодарской - в больнице водитель фургона

Сегодня около 10 утра на пересечении проспекта Тракторостроителей с улицей Краснодарской столкнулись автомобили Оpel, Камаз и Газель.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Газели в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа. Во время оформления ДТП патрульные обеспечивали безопасность и регулировали движение транспорта.

Агентство Телевидения Новости