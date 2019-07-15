Происшествия
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15.07.2019 22:14
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Тройное ДТП на трассе: один из автомобилей врезался в отбойник и сгорел

Тройное ДТП на трассе: один из автомобилей врезался в отбойник и сгорел

Cегодня в 16-00 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе поворота на Новую Водолагу не разминулись автомобили Chevrolet, Geely и Toyota, которая после столкновения врезалась в отбойник и загорелась. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавших в результате ДТП нет. Chevrolet и Geely получили механические повреждения, Toyota полностью уничтожена огнем. 

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Красноградского ОП. Причины, по которым 26-летний водитель Toyota не справился с управлением, 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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