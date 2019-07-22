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Тюрьма народов: в России отправили за решетку пенсионерку, оскорбившую чиновника

Тюрьма народов: в России отправили за решетку пенсионерку, оскорбившую чиновника

Российское «правосудие» продолжает доказывать тот факт, что оно является инструментом в руках правящего режима, и не имеет ничего общего с правами граждан. Как стало известно, Басманный суд Москвы 15 июля по требованию ФСИН арестовал на 30 суток 66-летнюю пенсионерку, которая не выплатила штраф за оскорбление чиновника. Об этом в соцсетях сообщил адвокат «Агоры» Дмитрий Джулай. Речь идет о Васильевой Т.А., сообщает Телеграм-канал «Пробуждение».

В 2017 году суд Краснодарского края оштрафовал ее на 7 тысяч рублей за то, что она отругала главу поселка Кубанского Андрея Борисовского за плохое состояние дорог у дома ее сестры (ст. 319 УК). «Там был трехэтажный мат, проклятья и обвинения в некомпетентности», — отметил Джулай, ознакомившийся с мотивировкой ареста в решении Басманного суда.

После того, как она за год не смогла выплатить штраф, суд в станице Новопокровской заменил его на реальное ограничение свободы, однако пенсионерка уверяет, что узнала об этом только в июле этого года, когда полицейские сняли ее с поезда и сутки продержали в отделении. Сама она зарегистрирована и живет в Москве, из-за чего сотрудники кубанского ФСИН не могли ее уведомить. Решение же суда об изменении наказания в свою очередь было незаконным — доказательств, что женщина является «злостным нарушителем» там нет, считает адвокат Джулай.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия

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