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Тверским СМИ перед голосованием по Конституции запретили писать плохие новости

Тверским СМИ перед голосованием по Конституции запретили писать плохие новости

Из тверских СМИ пропали негативные новости, в том числе заметки о происшествиях и ДТП. Как пишет «Политверь», на уровне правительства региона принято решение о временном запрете на плохие новости.

«Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе на ближайшие полторы недели — до дня голосования за поправки в Конституцию РФ», — приводит издание слова одного из своих источников.

Журналист «Политверь» Александр Гамбург не обнаружил в ленте ведущих региональных СМИ — «Твериград», «Тверское информационное агентство», «Афанасий-бизнес» — сводок ДТП, новостей, написанных по пресс-релизам прокуратуры, судов и Следственного комитета. Некоторые СМИ не публикуют даже ежедневную статистику по заболеваемости коронавирусом.

Издание «7×7» попыталось получить комментарий у главы управления информационной политики региона Юрия Исакова, но тот отказался разговаривать, сославшись на занятость. Журналисты изданий отказываются обсуждать эту тему с коллегами даже на условиях анонимности.

Источник: breakingmad.me

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