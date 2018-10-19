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Twitter опубликовал архив твитов фабрики троллей

Twitter опубликовал архив твитов фабрики троллей

Twitter расположил в открытом доступе полный архив твитов и медиа, связанный с работой «фабрики троллей». Создавать аккаунты начали еще в 2009 году, больше всего внимания уделяли теме крушения малазийского Боинга, любили #русскийдух и #americafirst.

Как сообщает Twitter, речь идет о 3841 аккаунте, связанном с Агентством интернет-исследований, а также о 770 аккаунтах, созданных Ираном, наверное, в попытке следовать по стопам России. Всего опубликовано более 10 миллионов твитов, 2 миллиона медиафайлов, от картинок до трансляций. Первую активность бот-аккаунтов удалось зафиксировать еще в 2009 году.

Издание РБК проанализировало эти данные и пришло к выводу, что первый серьезный пик активности с созданием более 500 аккаунтов пришелся еще на август 2013 года, а практически треть аккаунтов была создана в марте-июне 2014 года. Максимальную активность боты «фабрики троллей» проявляли после падения малазийского Боинга, выводя в топ хэштеги #провокациякиева, #киевсбилбоинг, #киевскажиправду. Много твитов опубликовано с темами #русскийдух, #образроссии и #вернитекалифорнию. «Популярные теги на латинице связаны с выборами в США (самый популярный из них — MAGA, аббревиатура от девиза кандидата в президенты и затем президента Дональда Трампа «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой», а также #americafirst), с консервативными новостями (#tcot — используется для обозначения консерваторов в Twitter, #pjnet — официальный хештег Patriot Journalist Network)», - сообщается в анализе.

Twitter уже ранее публиковал данные о бот-аккаунтах, призванных повлиять на мнение его читателей. Еще тогда было сообщено что Агентство интернет-исследований связано с правительством России. Сейчас же вниманию общества предоставляется полный архив, который можно скачать в центре Integrity Choice.

Источник: petrimazepa.com

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